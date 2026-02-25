Dalla capitale d' Italia alla capitale della musica i cantanti romani a Sanremo

Per una settimana all’anno, Roma abdica da capitale d’Italia consegnando momentaneamente quel titolo a Sanremo. E se è vero che Roma è soprattutto un’idea verso cui tendere, cosa resta da fare ai romani se non recarsi nella città del Festival musicale più famoso della penisola? Ed ecco dunque che Ditonellapiaga, Eddie Brock, Fulminacci, Leo Gassmann, Mara Sattei e Tommaso Paradiso sono sbarcati in terra genovese formando la rappresentanza cittadina più numerosa d’Italia. A loro certo bisognerebbe aggiungere anche il figlio 22enne di Luigi D’Alessio, Luca, in arte LDA, che, anche se è cresciuto a Napoli, a Roma ci è nato e si presenta al Festival cantando Poesie clandestine con AKA 7even. Inoltre occorrerebbe inserire nell’elenco anche Patty Pravo, pseudonimo di Nicoletta Strambelli, che canta Opera. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Leggi anche:

Neve e grandine a Roma, fiocchi sui Castelli Romani: imbiancate le vette intorno alla Capitale

Ersu wave, la finale: Palermo diventa capitale della musica giovane

Aspettando Carlo Conti a Roma per Tutti cantano Sanremo

Temi più discussi: Bari e Bat, un anno da Capitale d’Impresa: eventi, scuole e futuro al centro di ColMare; Riserva di capitale a fronte del rischio sistemico: riesame Banca d’Italia - DB; Roma Capitale d’Imprese di Mauro Antonini: Passare dalla gestione dell’inerzia alla cultura del fare; Ecco come il risparmio può diventare motore di crescita per le PMI.

Giro d’Italia, ecco il percorso: si parte dalla Bulgaria e si arriva a RomaIl Giro d’Italia, in programma dall’8 al 31 maggio 2026, partirà per la sedicesima volta dall’estero - dalla Bulgaria dove si svolgeranno le prime tre tappe - e terminerà a Roma (che ospiterà per ... ilsole24ore.com

Capitale italiana della Cultura 2028, ecco le dieci città finalisteLa Giuria per la selezione della città Capitale italiana della Cultura 2028, ha individuato i dieci progetti finalisti che concorreranno per aggiudicarsi l'ambito titolo. Si tratta di Anagni (Fr) con ... adnkronos.com

Roma si tinge di thriller in attesa del debutto al cinema di «Scream 7», in arrivo nelle sale italiane il 25 febbraio 2026. Il settimo capitolo dell’iconico franchise slasher, distribuito da Eagle Pictures Italia e Paramount Pictures Italia, ha conquistato la Capitale con - facebook.com facebook