Dl sicurezza Meloni | Non misure spot lo Stato non gira la testa dall’altra parte

Questa mattina il Governo ha dato il via libera al nuovo decreto sulla sicurezza. Dopo settimane di discussioni, il Consiglio dei ministri ha approvato i provvedimenti, che Meloni definisce “non misure spot” e promette di applicare con fermezza. La premier sottolinea che lo Stato non girerà la testa dall’altra parte, ma si impegna a rafforzare i controlli sul territorio. Ora il testo passerà alle Camere, mentre le opposizioni criticano la scelta di accelerare sui temi della sicurezza.

"Oggi il Consiglio dei ministri ha approvato nuovi provvedimenti in materia di sicurezza": Giorgia Meloni lo ha scritto in un post su X, riferendosi al via libera del Consiglio dei ministri al dl sicurezza. Un pacchetto di norme volte a garantire maggiore sicurezza, soprattutto a seguito delle violenze di sabato scorso a Torino, alla manifestazione pro-Askatasuna. "Non sono misure spot, ma un ulteriore tassello della strategia che questo Governo porta avanti fin dal suo insediamento - ha proseguito la premier, rispondendo indirettamente alle polemiche già sollevate a sinistra -. In questi anni abbiamo costruito un impianto chiaro: difendere i cittadini e mettere le Forze dell’ordine nelle condizioni di lavorare meglio e con maggiori tutele. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

