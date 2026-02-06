I numeri del 2025 della Polizia Locale di San Mauro pascoli anche il recupero di cinque veicoli rubati

Nel 2025, la Polizia Locale di San Mauro Pascoli ha intensificato i controlli e rafforzato la presenza sul territorio. Gli agenti hanno lavorato senza sosta, intervenendo anche sul fronte dei furti di veicoli, recuperando cinque automobili rubate. I numeri mostrano come l’impegno delle forze dell’ordine abbia portato a risultati concreti e tangibili per la sicurezza dei cittadini.

I dati del 2025 relativi all'attività della Polizia Locale di San Mauro Pascoli indicano un importante lavoro di presidio del territorio e sulla sicurezza stradale da parte degli agenti. Ne emerge un quadro di attività volta non solo alla prevenzione, ma anche un controllo capillare a tutela.

