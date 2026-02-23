' Marzo Cascinese | di Donne e di Diritti' | il programma delle celebrazioni

Il Comune di Cascina ha organizzato il ciclo di eventi ‘Marzo cascinese: di donne e di diritti’ per celebrare l’8 marzo, la Giornata internazionale della donna. La causa è la volontà di sensibilizzare su diritti e pari opportunità attraverso sette appuntamenti coinvolgenti. Le iniziative prevedono incontri, workshop e momenti di confronto pubblico, attirando molti cittadini interessati a promuovere l’uguaglianza di genere. La partecipazione è aperta a tutti e si svolgono in diversi spazi della città.

Il Comune di Cascina celebra l'8 marzo, Giornata internazionale della donna, con un ricco calendario di iniziative riunite sotto il titolo 'Marzo cascinese: di donne e di diritti', un ciclo di sette appuntamenti dedicati ai temi dei diritti, della parità di genere e della cittadinanza attiva, che prenderà il via lunedì 2 marzo. L'amministrazione comunale, propone un percorso articolato che, per tutto il mese di marzo, offrirà occasioni di approfondimento, confronto e informazione, coinvolgendo istituzioni, associazioni, esperti ed enti del territorio. "Il 'Marzo Cascinese' - dichiara Michelangelo Betti, sindaco di Cascina - si propone come uno spazio aperto alla cittadinanza, pensato per valorizzare il contributo delle donne nella vita sociale, culturale ed economica della comunità e per riaffermare con forza l'importanza dei diritti, della parità e delle pari opportunità.