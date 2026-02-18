Bergamo | Tierra! 2026 21 incontri gratuiti tra geopolitica storia locale e impegno civile

La rassegna “Tierra!” 2026 nasce per coinvolgere i cittadini di Bergamo in 21 incontri gratuiti tra fine febbraio e metà aprile. La manifestazione, giunta all’undicesima edizione, si svolge in vari paesi della provincia e affronta temi come geopolitica, storia locale e impegno civile. Ogni appuntamento si svolge in luoghi pubblici, favorendo il confronto diretto tra partecipanti e relatori. La scelta di coinvolgere diverse comunità mira a rafforzare il senso di appartenenza e conoscenza tra i bergamaschi. La prima iniziativa si terrà il 20 febbraio a Seriate.

"Tierra!" 2026: Undici Anni di Dialogo Itinerante nel Cuore della Bergamasca. La rassegna culturale "Tierra!" si prepara a portare ventuno incontri gratuiti in diversi comuni della provincia di Bergamo tra il 20 febbraio e il 16 aprile 2026. L'edizione 2026, l'undicesima consecutiva, promette un calendario ricco di ospiti e riflessioni che spaziano dalla geopolitica alle storie locali, con l'obiettivo di stimolare un confronto costruttivo sul futuro della comunità. Un Percorso Culturale Radicato nel Territorio. Promossa dai Sistemi Bibliotecari intercomunali dell'area di Dalmine e dell'Area Nord-Ovest della provincia di Bergamo, "Tierra!" si è affermata come un punto di riferimento per chi desidera approfondire temi complessi e trovare strumenti per interpretare il presente.