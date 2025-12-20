La guerra russa entra nel Mediterraneo Kyiv colpisce una petroliera di Mosca

"Il servizio di sicurezza dell'Ucraina ha effettuato una nuova operazione speciale senza precedenti a più di 2.000 km dal territorio del nostro stato. Come risultato di misure a più fasi nelle acque neutre del Mar Mediterraneo, l'unità Alpha della SBU ha colpito la petroliera Qendil, parte della cosiddetta 'flotta ombra' russa, con droni aerei. Al momento dell'operazione speciale, la nave russa non trasportava alcun carico ed era vuota. Di conseguenza, questo attacco non ha rappresentato alcuna minaccia per la situazione ecologica nella regione". Il virgolettato è dello stesso SBU, ossia l'intelligence militare di Kyiv, che annuncia un'azione finora senza precedenti.

