Il significato del Rolex di Henry Muck in Industry | Una benedizione e una maledizione

Henry Muck ha indossato un Rolex durante l’ultimo episodio di Industry, suscitando reazioni contrastanti tra i fan. Quel orologio, simbolo di successo, ha attirato l’attenzione perché rappresenta sia la libertà che il peso della ricchezza. Nel recente episodio, il suo orologio si è mostrato come un segno di potere, ma anche di pressione, in un mondo dove il denaro può aprire porte e allo stesso tempo chiuderle.

Il seguente articolo contiene spoiler importanti sulla quarta stagione di Industry, episodio due. La ricchezza è un paradosso antico: può offrire una libertà vertiginosa o trasformarsi in una gabbia dorata. Più spesso, è entrambe le cose insieme. Si tratta di una verità antica, ma sempre attuale, che ha animato secoli di arte: Il grande Gatsby, La vita è meravigliosa, scegliete voi. Industry la attualizza in modo avvincente per il mondo della finanza moderna. C'è il denaro antico e il denaro nuovo; il denaro che eleva le persone e il denaro che le seppellisce. Questa ambivalenza si manifesta nei dettagli più concreti, negli oggetti che circondano i personaggi, e soprattutto nei loro abiti e negli orologi che indossano per affrontare un altro giorno nell'arena. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

