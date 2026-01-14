Kings League nuova collaborazione dalla Serie A | nasce la Zeta Como KL! L’annuncio – VIDEO

È stato annunciato il lancio della Zeta Como KL, una nuova collaborazione tra Kings League e Serie A. Questa partnership segna un passo importante per lo sviluppo del campionato in Italia, dopo il percorso della nazionale alla Kings World Cup Nations. La Zeta Como KL rappresenta un’opportunità per ampliare l’interesse e la presenza del calcio innovativo nel nostro paese, consolidando una crescita continua e sostenibile.

Terminato il cammino dell'Italia alla Kings World Cup Nations, cresce l'attesa per il nuovo split della Kings League nel nostro Paese. Dopo l'Hellas Verona, un nuovo club di Serie A mette gli occhi sulla Kings League.

La Kings League Italia si giocherà a Cologno Monzese: in città il torneo che piace a ex calciatori, influencer e streamer - Cologno Monzese (Milano), 9 luglio 2025 – Cologno Monzese si prepara ad accogliere, dal primo ottobre, la nuova stagione della Kings League Italia, grazie a un accordo che permetterà l’utilizzo di uno ... ilgiorno.it

La Kings League sbarca su Dazn: l’annuncio durante l’unboxing della nuova stagione - In occasione del grande evento live di Unboxing della nuova stagione italiana di Kings League è stata annunciata la partnership con l’emittente britannica, che ... tuttomercatoweb.com

Oggi in Kings League lo chiamano così e sta facendo impazzire tutti. Ma dietro Spizzi c’è Alessandro Florenzi, che al BSMT ha raccontato come è nato questo nome e perché segna l’inizio di una nuova fase della sua carriera. Episodio completo qui: https://you facebook

Non perdere la possibilità di vincere un paio di Predator firmate da Kaká! Per partecipare al giveaway, compila semplicemente il form. Buona fortuna! forms.kingsleague.pro/it/kaka-boots x.com

