Tecno lancia la piattaforma Esg-Value | così la sostenibilità diventa verificabile

Tecno, società benefit quotata su Euronext Growth Milan e tra i principali operatori italiani nel settore SustainTech, rafforza la propria offerta con il lancio di ESG-Value, piattaforma proprietaria di rating ESG pensata per misurare in modo strutturato e verificabile la sostenibilità aziendale. Il nuovo strumento consente al gruppo di ampliare il perimetro dei servizi offerti, affiancando alle attività di consulenza e accompagnamento alla transizione digitale e sostenibile anche la valutazione delle performance ambientali, sociali e di governance, con il rilascio di un rating certificabile da un organismo terzo indipendente.🔗 Leggi su Ildenaro.it

