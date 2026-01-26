Tecno lancia la piattaforma Esg-Value | così la sostenibilità diventa verificabile

Tecno, società benefit quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore SustainTech, introduce ESG-Value, una piattaforma proprietaria di rating ESG. Questo strumento permette di misurare e verificare in modo strutturato la sostenibilità aziendale, contribuendo a rendere più trasparente e affidabile il percorso delle imprese verso pratiche sostenibili.

