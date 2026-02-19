Fimer a Key 2026 | strategia soluzioni e competenze per la transizione energetica

Fimer partecipa a Key 2026: soluzioni e competenze per la transizione energetica. La società, specializzata in inverter fotovoltaici per diversi settori, presenta le sue novità durante l’evento a Rimini dal 4 al 6 marzo. La partecipazione mira a mostrare come le tecnologie di Fimer possano accelerare l’adozione di energie rinnovabili. Durante la fiera, l’azienda illustrerà i nuovi prodotti e progetti sviluppati per supportare clienti e partner nella transizione energetica. La presenza di Fimer sottolinea il suo ruolo attivo nel settore delle energie pulite.

Arezzo, 19 febbraio 2026 – FIMER, operatore globale nel settore degli inverter fotovoltaici per applicazioni residenziali, commerciali e utility-scale, partecipa a KEY – The Energy Transition Expo, l'evento di riferimento per la transizione e l'efficienza energetica in programma a Rimini dal 4 al 6 marzo 2026. Presso i l Padiglione D5 – Stand 340 l'azienda presenta le linee guida della strategia 2026, che segna un'evoluzione rispetto al passato ed è incentrata su un rinnovato posizionamento tecnologico, su soluzioni integrate e sul rafforzamento del rapporto con il mercato. In questo contesto si inserisce la nuova campagna di comunicazione "Inverting Perspectives", espressione di un percorso di trasformazione che coinvolge persone, investimenti, piano industriale, management e approccio commerciale e di marketing.