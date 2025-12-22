Il Kazakistan produrrà munizioni secondo gli standard Nato per limitare la dipendenza dalla Russia Mosca | Mossa ostile

Negli ultimi giorni è tornato di prepotenza sotto ai riflettori il tema di una possibile adesione dell’Ucraina alla Nato. Nelle stesse ore, anche in una regione ben diversa dall’Europa dell’Est ma che comunque “gode” della grande attenzione che le riserva Mosca, l’Alleanza Atlantica è stata causa di tensioni. Il Kazakistan, gigante centro asiatico che condivide con la Russia il secondo confine terrestre più lungo al mondo dopo quello tra Stati Uniti e Canada, avrebbe infatti lanciato un progetto che prevede investimenti per un miliardo di dollari per mettere a regime quattro fabbriche di munizioni e di artiglieria varia conformi sia agli standard “tradizionali” sia a quelli Nato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

