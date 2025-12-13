Dior apre a Pechino una casa da sogno letteralmente | dentro il nuovo flagship che sembra un’opera d’arte abitabile

Dior inaugura a Pechino un nuovo flagship a Taikoo Li Sanlitun North, un luogo che va oltre la semplice boutique. Un vero e proprio spazio multisensoriale dove architettura, moda, arte e gastronomia si incontrano, creando un’esperienza unica e immersiva. Un ambiente che trasforma lo shopping in un viaggio tra creatività e immaginazione.

C’è un nuovo indirizzo a Pechino che non è solo una boutique, ma un’esperienza totale. Dior ha appena inaugurato il suo nuovo flagship a Taikoo Li Sanlitun North e no, non è “solo” shopping: è architettura, moda, arte, cibo e immaginazione che convivono sotto lo stesso tetto. Anzi, sotto cinque. Delphine Arnault lo dice chiaramente: questa non è una boutique, è una House of Dreams. E l’energia è proprio quella. Dior apre a Pechino una “dream house” (e no, non è solo una boutique). La prima cosa che colpisce è l’esterno. Firmato dall’architetto francese Christian de Portzamparc, l’edificio è una mega scultura floreale composta da 14 petali alti oltre 20 metri, realizzati in vetro dorato e resina. Metropolitanmagazine.it

