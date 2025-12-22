Concerto di Natale a Spazio Seme | jazz e grandi classici con Gianni Bruschi e il Seme Jazz Quintet

Arezzo, 22 dicembre 2025 – È ormai tradizione da 10 anni che la sera di Natal e, il 25 dicembre alle ore 21.15, Spazio Seme ospiti il Concerto di Natale del Seme Jazz Quintet, una serata intensa e raffinata che unisce l’atmosfera delle feste alle sonorità calde ed eleganti del jazz. Protagonista del concerto è il quintetto guidato da Gianni Bruschi alla voce, Santiago Fernandez al pianoforte, affiancato quest’anno da Ivan Elefante alla tromba, Francesco Sarrini al contrabbasso e Federico Montagnoli alla batteria. Il repertorio attraversa standard jazz classici e grandi canzoni italiane e internazionali, da Ella Fitzgerald a Billie Holiday, da Frank Sinatra a Judy Garland, fino a Charles Aznavour, Domenico Modugno, Luigi Tenco, Lucio Battisti e Mina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

