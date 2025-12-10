Dal jazz al blues fino alla bossa nova il quartetto di Nico Gori protagonista del concerto ' Blue Roar'
Venerdì 12 a Vigarano Mainarda, lo Spirito ospita il concerto 'Blue Roar' all’interno della rassegna 'Tutte le direzioni in Fall & Wintertime'. Il quartetto di Nico Gori, composto da giovani talenti, propone un viaggio musicale tra jazz, blues e bossa nova, offrendo un appuntamento ricco di ritmo e improvvisazione.
Venerdì 12 allo Spirito di Vigarano Mainarda, la rassegna 'Tutte le direzioni in Fall & Wintertime', organizzata dal Gruppo dei 10, presenta il concerto 'Blue Roar' che vede protagonisti alcuni giovani musicisti guidati da Nico Gori.
