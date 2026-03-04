Kakà | Milan credo ancora allo scudetto Pazzesco Modric sarà l' uomo derby

Un ex giocatore del Milan ha espresso fiducia nella possibilità di vincere lo scudetto, sostenendo che si può battere l’Inter e riaprire la corsa al titolo. Ha parlato anche di Modric, definendolo sorprendente e prevedendo che sarà protagonista nel derby. Le sue parole sono state rivolte ai tifosi e agli appassionati, sottolineando la speranza di una rimonta del club rossonero.

Si chiamava Kakà, è rimasto Kakà ma a Milano è diventato soprattutto Ricky. Ricardo Izecson dos Santos Leite è arrivato ragazzino ed è ripartito carico di titoli, Pallone d’oro compreso. Ha vissuto il Milan due volte, eppure detto così è riduttivo, perché la storia di Kakà col Milan è una storia d’amore, un fil rouge e nero che non si è mai interrotto, non quando è andato a giocare nel Real Madrid, tantomeno ora che, ultraquarantenne, ha studiato gestione sportiva a Harvard, ha frequentato i corsi di Fifa e Uefa, uno da allenatore in Brasile e fra le altre cose sogna un futuro da dirigente e magari un nuovo capitolo col Milan. "Ho avuto buoni maestri: Berlusconi, Galliani, Braida, Leonardo, senza dimenticare Florentino a Madrid. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

