Conferenza stampa Falcone post Juve Lecce | Ho tirato su la squadra col rigore parato altrimenti ci avrebbe tagliato le gambe Vi svelo questo su Yildiz e David
Durante la conferenza stampa post partita tra Juve e Lecce, Falcone ha commentato l’importanza del rigore parato, rivelando come abbia contribuito a sostenere la squadra in un momento difficile. Inoltre, ha condiviso dettagli su Yildiz e David, offrendo uno sguardo sulle dinamiche interne e le prospettive future della squadra, in un intervento sobrio e puntuale.
di Marco Baridon Conferenza stampa Falcone post Juve Lecce: le sue dichiarazioni dopo il match della 18ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Wladimiro Falcone ha parlato in conferenza stampa dopo Juve Lecce della 18ª giornata di Serie A 202526. Le sue dichiarazioni. RIGORE PARATO – «Il rigore col Torino era importante ma questo è stato bello nel contesto. Ho tirato su la squadra perché il 2-1 ci avrebbe tagliato le gambe. È stato bello ma quello col Torino è stato più importante. Quando l’arbitro si è avvicinato al VAR immaginavo avrebbe dato rigore, mi sono confrontato con il preparatore dei portieri e pensavo tirasse Yildiz. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Conferenza stampa Spalletti post Juve Sporting: «Dimostrato carattere, giocando così vinceremo diverse partite. Vi svelo questo su Zhegrova»
Leggi anche: Conferenza stampa McKennie post Juve Lecce: «Mi piace questo ruolo. David? Il rigore sbagliato non è una cosa per cui scusarsi»
Fiorentina, Vanoli: “Chiediamo scusa ai tifosi. Basta alibi, ci vuole coraggio” - 1 – il direttore sportivo Goretti ha scosso i giocatori: “Non siamo squadra, non c’è ... gianlucadimarzio.com
Conferenza stampa Baroni: «Abbiamo buttato via l’occasione per fare un saltino. Gol? Erano evitabili perché…» - Conferenza stampa Baroni: allenatore del Torino interviene dopo la partita giocata contro il Cagliari di Fabio Pisacane. cagliarinews24.com
Conferenza stampa Simeone: «Il Cagliari è forte e ha qualità, faccio i complimenti a Pisacane. Oggi noi…» - Conferenza stampa Simeone: l’attaccante del Torino interviene dopo la partita giocata contro il Cagliari di Fabio Pisacane. cagliarinews24.com
Il presidente Usa Donald Trump in conferenza stampa dalla Florida dopo l'attacco a Caracas e l'arresto di Maduro - facebook.com facebook
L'attacco americano in Venezuela è stato un "assalto spettacolare mai visto dalla Seconda guerra mondiale", condotto "nei cieli, via terra e via mare": lo ha detto Donald Trump durante la conferenza stampa a Mar-a-Lago, in Florida. "Abbiamo assicurato alla gi x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.