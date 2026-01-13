Milan il commento di Braglia | Allegri alterna troppo quindi non può lottare per lo Scudetto

Simone Braglia ha commentato a TMW Radio la situazione del Milan e le prestazioni recenti della squadra, focalizzandosi anche sulla gestione di Allegri. L'ex portiere ha sottolineato come l’allenatore alterni troppo le scelte, ritenendo difficile per il Milan competere per lo Scudetto. La sua analisi si inserisce nel contesto delle sfide e delle dinamiche attuali del calcio italiano.

Pjanic esalta Allegri e commenta il secondo posto in classifica del Milan. Parole - Segui le ultimissime Il campionato di Serie A sta vivendo una stagione vibrante, segnata dal ritorno prepotente del M ... milannews24.com

Tutti i dettagli nel primo commento #acmilan - facebook.com facebook

UFFICIALE SALTA MILAN-COMO IN AUSTRALIA. Il commento della Lega: "Le onerose condizioni aggiuntive imposte dalla Confederazione Asiatica di Calcio (AFC) per autorizzare il match non potevano essere soddisfatte senza rischi finanziari per il governo x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.