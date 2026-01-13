Milan il commento di Braglia | Allegri alterna troppo quindi non può lottare per lo Scudetto
Simone Braglia ha commentato a TMW Radio la situazione del Milan e le prestazioni recenti della squadra, focalizzandosi anche sulla gestione di Allegri. L'ex portiere ha sottolineato come l’allenatore alterni troppo le scelte, ritenendo difficile per il Milan competere per lo Scudetto. La sua analisi si inserisce nel contesto delle sfide e delle dinamiche attuali del calcio italiano.
L'ex portiere Simone Braglia ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà. Tra gli argomenti anche la prestazione del Milan con la Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
