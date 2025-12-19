Juventus | Milik è tornato ad allenarsi in gruppo
Dopo oltre un anno di stop, Arkadiusz Milik si è riaggregato al gruppo, portando nuova speranza in casa Juventus. Nonostante il ritorno in allenamento, la sua presenza nella sfida contro la Roma resta incerta, con Spalletti che potrebbe non convocarlo. La partita all’Allianz Stadium promette emozioni e attese, mentre il polacco valuta le sue condizioni per un possibile impatto in un momento cruciale della stagione.
Arkadiusz Milik è tornato ad allenarsi in gruppo dopo oltre un anno di calvario, ma la sensazione è che per la sfida di domani sera contro la Roma all’Allianz Stadium (ore 20:45) non sarà tra i convocati di Luciano Spalletti. Salvo clamorose sorprese dell’ultima ora, il polacco – fermo dall’ultima L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Leggi anche: Infortunio Miretti, il centrocampista è tornato ad allenarsi in gruppo? Novità dalla Continassa sulle condizioni del bianconero in vista di Como Juve
Leggi anche: Highlander | Henry Cavill è tornato ad allenarsi dopo l’infortunio
Milik torna ad allenarsi dopo 553 giorni il polacco rientra ed è a disposizione della Juve di Spalletti | difficile il ritorno in campo con la Roma; Milik l’incubo è finito | torna in gruppo dopo un anno e mezzo Futuro ancora in bilico per il polacco | Spalletti può valutarlo per il suo attacco.
Sorpresa Milik, la scelta di Spalletti per Juve-Roma dopo 574 giorni dall'ultima partita - L'attaccante polacco non prende parte ad una gara con la maglia bianconera dal 25 maggio 2024, ma è tornato ad allenarsi in gruppo ... msn.com
Juventus: Milik, allenamento in gruppo con la squadra 553 giorni dopo l'ultima partita giocata. Sorpresa alla Continassa - a distanza di 553 giorni dall'ultima partita ufficiale disputata con la maglia della Juventus - eurosport.it
Juventus, Milik è tornato in gruppo: si allena con la squadra, quando può giocare - Buone notizie per la Juventus: Milik muove i primi passi per il rientro. msn.com
MILIK TORNA AD ALLENARSI CON LA JUVENTUS IN GRUPPO #juventus #finoallafine ????????
Si rivede finalmente #Milik in allenamento dopo ben 553 giorni di assenza forzata La #Juventus ritrova il polacco: quanto credete nel suo #ritorno in campo ad alti livelli #Milik sarà pronto a dare il suo contributo all'attacco di #Spalletti per questa stagi - facebook.com facebook
#Milik torna ad allenarsi con la Juventus, ma il rientro è graduale. Difficile la convocazione contro la Roma e una reale disponibilità per Spalletti prima della seconda parte di stagione. @ilbianconerocom x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.