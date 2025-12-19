Juventus | Milik è tornato ad allenarsi in gruppo

Dopo oltre un anno di stop, Arkadiusz Milik si è riaggregato al gruppo, portando nuova speranza in casa Juventus. Nonostante il ritorno in allenamento, la sua presenza nella sfida contro la Roma resta incerta, con Spalletti che potrebbe non convocarlo. La partita all’Allianz Stadium promette emozioni e attese, mentre il polacco valuta le sue condizioni per un possibile impatto in un momento cruciale della stagione.

Arkadiusz Milik è tornato ad allenarsi in gruppo dopo oltre un anno di calvario, ma la sensazione è che per la sfida di domani sera contro la Roma all’Allianz Stadium (ore 20:45) non sarà tra i convocati di Luciano Spalletti. Salvo clamorose sorprese dell’ultima ora, il polacco – fermo dall’ultima L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

