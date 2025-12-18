Milik riappare agli allenamenti della Juventus a due giorni dalla Roma | quando può essere convocato
Milik si è allenato con la Juventus a due giorni dalla sfida con la Roma, tornando in gruppo dopo l'infortunio. La sua presenza apre nuove possibilità in attacco, offrendo a Spalletti ulteriori opzioni tattiche. Resta da capire quando potrà essere convocato e reinserito pienamente in rosa, ma il suo rientro rappresenta un segnale positivo per i bianconeri in vista delle prossime sfide cruciali.
C'era anche Milik in campo durante gli allenamenti odierni della Juventus. L'attaccante polacco era in campo con la squadra dando in futuro a Spalletti una nuova soluzione là davanti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Juventus, chi si rivede! Milik riappare... al fianco di Alcaraz
Leggi anche: Milik Juventus, è un incubo senza fine: fuori da 537 giorni, dalla Continassa emerge un dettaglio preoccupante! Il punto sul polacco
Milik torna ad allenarsi con la Juventus dopo 550 giorni di assenza - Arkadiusz Milik riprende gli allenamenti con la Juventus dopo 550 giorni, seguendo un percorso di recupero attento per evitare ricadute. newsmondo.it
Milik, guarda chi si rivede: incontro con Alcaraz alle Atp Finals - Da anni le Atp Finals a Torino attirano personalità di ogni settore, specialmente da quello calcistico. corrieredellosport.it
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.