Juventus sorpresa Milik | si è allenato in gruppo

Un regalo inatteso sotto l’albero per Luciano Spalletti: Arkadiusz Milik è tornato ad allenarsi in gruppo dopo oltre un anno e mezzo di stop. L’attaccante polacco, assente in partita con la maglia della Juventus dal 25 maggio 2024, secondo Tuttosport potrebbe sperare in una convocazione già per il big match di domani contro la Roma. Infortunio e ricadute: il lungo tunnel di Milik. In seguito all’ infortunio, lesione al menisco mediale del ginocchio sinistro, patito nell’amichevole contro l’Ucraina, con la sua Polonia, il 7 giugno 2024, il numero 14 bianconero non è più rientrato in campo. La lesione, con conseguente intervento, non solo non ha permesso al giocatore di prendere parte all’europeo ma è stato il punto di inizio di un’ odissea. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
Milik torna ad allenarsi dopo 553 giorni il polacco rientra ed è a disposizione della Juve di Spalletti | difficile il ritorno in campo con la Roma; Continassa Juve | è il giorno del match col Bologna Le scelte di formazione.
