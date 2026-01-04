Juventus-Lecce top e flop | David Cambiaso e Openda da tragedia

Nell'incontro tra Juventus e Lecce, si è evidenziato un risultato che ha suscitato diverse riflessioni: dopo un periodo positivo con quattro vittorie consecutive, i bianconeri hanno subito una battuta d'arresto in casa. La partita ha messo in luce alcuni aspetti critici, con protagonisti vari giocatori che hanno alternato momenti di rendimento e difficoltà, contribuendo a un esito che ha sorpreso gli appassionati di calcio.

La Juventus frena in casa col Lecce Dopo il filotto di 4 successi consecutivi, con scalpi di lusso come quelli di Bologna e Roma, la Juventus frana clamorosamente in casa. L'errore di Cambiaso nel primo tempo ha regalato il vantaggio al Lecce mentre il riigore sbagliato da David ha impedito

Juventus-Lecce, le pagelle di "Eurosport": Yildiz e McKennie top, Cambiaso e David flop - Kenan Yildiz e Weston McKennie sono, per i colleghi di "Eurosport", i migliori nella Juventus che è stata fermata sull'1- tuttojuve.com

Pagelle Juventus Lecce: ecco i TOP-FLOP e i voti della partita - I voti, i top e i flop del match valido per la 18ª giornata del campionato di Serie A 2025/26: pagelle Juventus Lecce La Juventus non sfrutta le tante occasioni avute contro il Lecce e i pugliesi ries ... calcionews24.com

1 dicembre 2024; Lecce - Juventus 1 a 1: ingenuità clamorosa, pallone sanguinoso perso al minuto 93 che spiana la strada alla ripartenza dei leccesi e al pareggio firmato da Rebic. 29 dicembre 2024; Juventus - Fiorentina 2 a 2: errore da matita rossa - facebook.com facebook

Juve, tutto molto assurdo, ma c'è da riflettere Il commento del Direttore @guido_vaciago su Juventus-Lecce #Juventus #Lecce #Tuttosport x.com

