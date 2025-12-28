Juventus Romano La Juventus ha un obbiettivo | Sandro Tonali

Fabrizio Romano ha aggiornato sulla trattativa tra Juventus e Sandro Tonali, rispondendo alle numerose domande dei tifosi. La società bianconera mantiene un interesse concreto per il centrocampista, ma al momento non sono stati ufficializzati accordi definitivi. La situazione rimane in evoluzione, e l’obiettivo della Juventus resta quello di rafforzare il reparto mediano con un profilo di qualità.

Romano sulla trattativa per Tonali Fabrizio Romano, sul suo canale YT, ha parlato della situazione relativa alla trattativa della Juventus per Sandro Tonali: “Tante domande dai tifosi della Juventus legate al nome di Sandro Tonali che continua a circolare per quanto riguarda il centrocampo bianconero. Allora ragazzi, su Tonali, non L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Romano “La Juventus ha un obbiettivo: Sandro Tonali” Leggi anche: Tonali alla Juventus, ecco cosa è andato storto: Sandro era un pallino di Tudor ma poi la società ha deciso di… La ricostruzione Leggi anche: Juventus, Albanese “La Juventus vuole Tonali” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Juventus-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita; La Juventus punta Frattesi, derby romano per Raspadori; Romano: “La Juve considera Hojbjerg perfetto per il centrocampo: per gennaio mi risulta…”; Juventus-Roma 2-1: AskataJuve, Spalletti cambia passo. Fabrizio Romano: "Non risulta che Milan e Juve abbiano iniziato un’operazione di scambio Ricci-Gatti" - Nei giorni scorsi si è parlato sulla stampa di un possibile scambio tra Ricci e Gatti, ma al momento non è una situazione concreta. milannews.it

Juve, Romano: 'Tonali? E' un nome nella short list di Comolli ma non per gennaio' - Il giornalista ha precisato: 'Per l'estate Tonali sarà un nome da valutare anche se la sua valutazione resta alta' ... it.blastingnews.com

Romano: “Tonali assoluto pallino della Juventus. Sullo scambio tra David e il centrocampista italiano…” - Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha parlato dell'interesse della Juventus per Sandro Tonali. tuttojuve.com

? JUVENTUS HOY: EN LA JUVE QUIEREN A TONALI ??

Fabrizio Romano - Juventus e Inter, grande attenzione per Palestra ma c'è uno scenario facebook

#SergioRamos alla #Juventus Il punto di Fabrizio Romano x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.