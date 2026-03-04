Juve Stabia-Sampdoria | niente panchina per Gregucci problemi di salute Le probabili formazioni

Angello Gregucci, allenatore della Sampdoria, non sarà in panchina per le prossime partite contro Juve Stabia e Frosinone a causa di problemi di salute. Per questa ragione, non ha partecipato alla conferenza stampa pre-gara e non guiderà la squadra nelle due trasferte imminenti. La partita contro la Juve Stabia si gioca questa sera alle 20, mentre quella contro il Frosinone è prevista per domenica alle 15.

Per motivi di salute Angello Gregucci, allenatore della Sampdoria, non parteciperà alla doppia trasferta di Castellammare di Stabia (stasera, calcio d'inizio ore 20) e Frosinone (domenica 8 marzo, ore 15) e martedì ha dovuto saltare la conferenza stampa pre-gara. In panchina dinque ci saranno Foti con Pozzi e Lombardo. Una gara importante per i blucerchiati, che cercano punti per superare la nuova crisi e allontanarsi dalla zona retrocessione, le buone notizie a livello di formazione sono il recupero di Martinelli, Hadzikadunic e Viti, tutti convocati e pronti a scendere in campo, il reparto difensivo sarà completato dal solito Abildgaard. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

