Juve Stabia-Sampdoria probabili formazioni Gregucci e Foti si giocano tantissimo le scelte

Nella sfida tra Juve Stabia e Sampdoria, le formazioni si preparano con alcune assenze e scelte strategiche. Gregucci e Foti sono sotto pressione, poiché questa partita rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre. La Sampdoria arriva da due sconfitte consecutive contro Bari e Mantova, due avversari diretti nella lotta per la salvezza.

Nuova crisi per la Sampdoria. Doppia sconfitta contro Bari e Mantova, due dirette concorrenti per la salvezza, e la bella ‘remuntada’ dal fondo della classifica è già dimenticata. Ora i blucerchiati hanno due punti di vantaggio sulla zona playout, ma il calendario delle prossime gare non è agevole: si parte mercoledì 4 marzo alle ore 20 in trasferta contro la Juve Stabia, poi Frosinone ancora lontano da Marassi e Venezia in casa. Il rischio di ritrovarsi nuovamente nel pantano, senza una decisa inversione di tendenza, è alto. Gregucci e Foti sono confermati, ma a rischio squalifica per la nota vicenda legata alla mancanza di patentino del secondo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Leggi anche: Padova-Sampdoria, probabili formazioni: le scelte di Gregucci e Foti

Avellino-Sampdoria, probabili formazioni: le scelte di Gregucci e FotiIl 2025 della Sampdoria si è concluso con la preziosissima vittoria contro la Reggiana e con una classifica leggermente meno preoccupante, appena...

Una selezione di notizie su Juve Stabia Sampdoria.

Temi più discussi: Juve Stabia - Modena, probabili formazioni | Aridità a centrocampo, abbondanza in difesa e in attacco per i gialli; Avellino – Juve Stabia, derby ad alta tensione: ecco le probabili formazioni; Leone, cento presenze con la Juve Stabia: Orgoglio e gioia, ora testa alla Sampdoria; Calendario Sampdoria - Serie B Girone Unico Italia.

Juve Stabia-Sampdoria, probabili formazioni. Gregucci e Foti si giocano tantissimo, le scelteNuova crisi per la Sampdoria. Doppia sconfitta contro Bari e Mantova, due dirette concorrenti per la salvezza, e la bella ‘remuntada’ dal fondo della classifica è già dimenticata. Ora i blucerchiati h ... genovatoday.it

Juve Stabia Sampdoria, Martinelli e Viti sono in forma! Rientro assicuratoJuve Stabia Sampdoria, Mattia Viti e Tommaso Martinelli pronti a rientrare a pieno regime! Le ultimissime La Sampdoria si prepara ad affrontare la Juve Stabia mercoledì 4 marzo alle ore 20:00, nel 28° ... sampnews24.com

#JuveStabia, un punto al “Partenio”: ora il Menti attende una #Sampdoria in tempesta - facebook.com facebook

#JuveStabia, un punto al “Partenio”: ora il Menti attende una #Sampdoria in tempesta x.com