Juve Stabia vs Sampdoria ventottesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

La partita tra Juve Stabia e Sampdoria si gioca nella ventottesima giornata della Serie B 20252026. Le formazioni sono state annunciate e la sfida si svolge in un momento cruciale per entrambe le squadre: i campani cercano una vittoria per consolidare la posizione nei playoff, mentre i liguri sono impegnati a evitare passi falsi in una zona di classifica delicata. La partita sarà trasmessa in diretta.

🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Juve Stabia vs Sampdoria, ventottesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Sampdoria, i convocati per la Juve Stabia: c'è Hadzikadunic, recuperano Martinelli e Viti. Ancora assente Pierini. Viaggeranno con la squadra anche gli indisponibili Coda e Henderson. Non ci sarà il tecnico Gregucci per motivi di salute.

Sampdoria, Gregucci salta la partita con la Juve Stabia. Sampdoria: Gregucci salta la Juve Stabia per problemi di salute. Panchina affidata a Foti per la trasferta campana, mentre il club attende il verdetto del TFN.

Avellino-Juve Stabia, al Partenio vince l'equilibrio: 0-0 nel derby valido per la ventisettesima giornata di Serie B. Secondo pareggio consecutivo della gestione Ballardini, al debutto casalingo sulla panchina biancoverde.