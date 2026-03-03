Juve Stabia vs Sampdoria ventottesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

La partita tra Juve Stabia e Sampdoria si gioca nella ventottesima giornata della Serie B 20252026. Le formazioni sono state annunciate e la sfida si svolge in un momento cruciale per entrambe le squadre: i campani cercano una vittoria per consolidare la posizione nei playoff, mentre i liguri sono impegnati a evitare passi falsi in una zona di classifica delicata. La partita sarà trasmessa in diretta.

juve stabia juve stabia vs sampdoriaSampdoria, i convocati per la Juve Stabia: c'è Hadzikadunic, recuperano Martinelli e VitiAncora assente Pierini. Viaggeranno con la squadra anche gli indisponibili Coda e Henderson. Non ci sarà il tecnico Gregucci per motivi di salute ... ilsecoloxix.it

juve stabia juve stabia vs sampdoriaSampdoria, Gregucci salta la partita con la Juve StabiaSampdoria: Gregucci salta la Juve Stabia per problemi di salute. Panchina affidata a Foti per la trasferta campana, mentre il club attende il verdetto del TFN. ligurianotizie.it

