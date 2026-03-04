Juve Stabia-Sampdoria 1-1 | Di Pardo agguanta il pareggio Foti si marca il punto

Nella partita tra Juve Stabia e Sampdoria, terminata 1-1, Di Pardo ha segnato il gol che ha permesso ai doriani di pareggiare, mentre Foti si è autogestito il punto. La Sampdoria, con Foti in panchina al posto di Gregucci per motivi di salute, ha conquistato un punto in trasferta a Castellammare di Stabia.

I blucerchiati giocano una gara difensiva: rischio beffa con il goal di Correia allo scadere, sconfitta evitata nel recupero La Sampdoria, guidata in panchina da Foti per i problemi di salute di Gregucci, torna con un punto dalla trasferta di Castellammare di Stabia, forse il vero obiettivo di giornata alla luce di quanto visto in campo. Un match soporifero, con i blucerchiati chiusi e compatti a concedere poco o nulla agli avversari, che ha rischiato però di trasformarsi in beffa, perché all'89' Correia ha portato in vantaggio la Juve Stabia, poi Di Pardo ha ristabilito il pari in pieno recupero dopo una bella azione sull'asse Begic-Cicconi. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Serie B: Sampdoria e Mantova vincono, Spezia all'angolo. Catanzaro solido, pareggio spettacolare tra Padova e Stabia.

