Il mercato del Milan si anima con un nome che fa impazzire i tifosi: Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo, in scadenza con la Juventus, potrebbe trasferirsi a zero euro. I rossoneri sono pronti a fare la loro mossa, e il conto alla rovescia è già iniziato. I sostenitori sognano già di vederlo indossare la maglia del Diavolo.

L’obiettivo numero uno del Milan per la prossima stagione è rappresentato da Dusan Vlahovic con il centravanti serbo che è in scadenza di contratto con la Juventus e potrà cambiare maglia a costo zero. Fortemente voluto da Massimiliano Allegri, l’attaccante classe 2000 potrebbe rappresentare il rinforzo per il reparto offensivo del Milan per il prossimo campionato con il tecnico livornese che lo ha avuto a disposizione durante la sua ultima esperienza sulla panchina della Juventus. Conto alla rovescia del Milan per Vlahovic (Ansa Foto) – calciomercato.it Una volta terminato il calciomercato invernale i giocatori in scadenza di contratto saranno liberi di firmare un pre-contratto con un altro club, pronti poi a firmare a costo zero in ottica futura. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Vlahovic-Milan, ci siamo: conto alla rovescia dei tifosi rossoneri

Approfondimenti su Vlahovic Milan

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Vlahovic Milan

Argomenti discussi: Allegri e il Milan si godono Fullkurg ma l'obiettivo è Vlahovic: mercato, come stanno le cose; Calciomercato live oggi: Krstovi? a un passo dall'Atalanta, Vardy idea Napoli, Bailey arriva a Roma, arabi su Locatelli, Vlahovic pista...; Juventus, gli indisponibili e squalificati per la Serie A Enilive: out solo Milik, Vlahovic e Rugani; Calciomercato live: Milan, idea Rabiot per il centrocampo ma si allontana Harder, il Parma pensa a Cutrone. Elmas a Napoli.

Juve, Chirico non ha dubbi: 'Vlahovic ha già un accordo con il Milan'Il giornalista Marcello Chirico ha parlato dell'attuale reparto offensivo della Juventus su Youtube, lanciando una notizia di calciomercato: Se dovessi stilare la classifica degli attaccanti preferit ... it.blastingnews.com

Allegri e il Milan si godono Fullkurg ma l'obiettivo è Vlahovic: mercato, come stanno le coseDa zero a nove per due. Non è un’astrusa formula matematica, ma la situazione centravanti in casa rossonera. Dopo mesi di «chi ci metto in area di rigore?», Massimiliano Allegri grazie al mercato di g ... tuttosport.com

Da Vlahovic a Gila, passando per Cissé: il Milan cambia strategia sul mercato L’approfondimento serale - facebook.com facebook

Da Vlahovic a Gila, passando per Cissé: il Milan cambia strategia sul mercato L’approfondimento serale x.com