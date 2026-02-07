La Juventus prepara un nuovo assalto a Randal Kolo Muani. La trattativa con il Paris Saint-Germain è in corso e si pensa a un accordo già per giugno. Nel frattempo, i bianconeri valutano anche l’opzione Mateta, mentre il mercato estivo si avvicina e la squadra punta a rafforzare l’attacco.

Il mercato della Juventus non si ferma al rinnovo di Yildiz. La dirigenza bianconera è già proiettata alla sessione estiva per rinforzare il reparto offensivo e il nome in cima alla lista resta quello di Randal Kolo Muani. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il flirt tra il francese e la “Vecchia Signora” è tutt’altro che concluso: dopo il mancato approdo a Torino della scorsa estate – quando il club virò su Openda – e il muro alzato dal Tottenham a gennaio, giugno potrebbe essere il mese del definitivo matrimonio. L’attaccante, attualmente agli Spurs in prestito dal PSG, ha espresso chiaramente il desiderio di vestire la maglia bianconera. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Juventus, nuovo assalto a Kolo Muani: patto col PSG per giugno. Spunta l'idea Mateta

La Juventus ha rimandato l’assalto a Kolo Muani alla prossima estate.

La Juventus ha deciso di accelerare i contatti con il Paris Saint-Germain per portare Randal Kolo Muani in estate.

