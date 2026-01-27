Calciomercato Juve LIVE | ritorno possibile per Kolo Muani? Spunta l’ipotesi Perrone per giugno

La sessione di mercato della Juventus si aggiorna con nuove voci su possibili arrivi e partenze. Tra le ipotesi, si discute di un ritorno di Kolo Muani e dell’eventuale inserimento di Perrone nel prossimo giugno. Rimanere informati sulle trattative in corso permette di comprendere meglio le strategie della squadra per la prossima stagione. Segui con attenzione tutte le novità per avere un quadro completo delle operazioni in corso.

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore generale Comolli, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Luciano Spalletti. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Argomenti discussi: Juve, c'è l'ipotesi di un ritorno per l'attacco; Le notizie di calciomercato del 21 gennaio 2026: Mateta si allontana dalla Juventus; Calciomercato in diretta: Inzaghi vuole Kean. Lazio, è fatta per Maldini; Calciomercato Juve: En-Nesyri tramonta, la risposta per Kolo Muani e i due attaccanti di Serie A.

