Josh Oduro firma un two-way con i Pelicans | slot a New Orleans esaurito

I New Orleans Pelicans hanno annunciato l’ingaggio di Josh Oduro con un contratto two-way, permettendogli di spostarsi tra la NBA e la G League. La squadra ha esaurito il proprio slot dedicato a questo tipo di accordo, segnando un passo importante nella gestione della rosa. Oduro si unisce così al roster dei Pelicans in vista della prossima stagione.

Con una mossa mirata a consolidare la rotazione interna e a ottimizzare la gestione tra NBA e G League, i New Orleans Pelicans hanno ufficializzato l'ingaggio del centro Josh Oduro tramite un contratto two-way, prelevato dall'affiliata G League di Birmingham, i Birmingham Squadron. L'operazione si inquadra in una finestra di mercato cruciale, in prossimità della scadenza prevista per le firme di questo tipo, con la franchigia che riempie l'ultimo slot disponibile. L'ingresso di Oduro amplia immediatamente la materia prima su cui lavorare in allenamento e prepara il territorio per l'immediato futuro della stagione. Il centro Josh Oduro entra nel roster dei Pelicans attraverso un contratto two-way, proveniente dall'affiliata G League di Birmingham.