Knicks in trattativa per Jose Alvarado Pelicans

I New York Knicks stanno trattando con i New Orleans Pelicans per portare a casa Jose Alvarado. Il playmaker, nato a Brooklyn, potrebbe tornare nella sua città natale, creando così un caso di mercato che tiene banco tra le due squadre. La trattativa è in corso e i dettagli potrebbero definirsi nelle prossime ore.

Un accordo di mercato tra due blasonate franchigie definisce il destino di jose alvarado, playmaker {nativo di brooklyn} che torna nella sua città. la trattativa coinvolge il passaggio di alvarado ai new york knicks in cambio di asset mirati, con la presenza di una componente monetaria e di elementi di roster che permettono ad entrambe le parti di ricalibrare le rotazioni. il trasferimento vede jose alvarado lasciare new orleans per abbracciare una nuova realtà: la scelta di tornare a casa si accompagna a un contesto contrattuale che continua a definire la sua carriera. quest'anno, Alvarado è protagonista di una play option da 4,5 milioni per il 202627 e sta offrendo medie di 7,9 punti e 3,1 assist in 21 minuti di impiego.

