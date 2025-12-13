Knives Out 3 Josh O’Connor nervoso sul set con Josh Brolin | Ho chiesto di rigirare una scena

Durante le riprese di Knives Out 3, Josh O’Connor ha condiviso di essere stato nervoso sul set, in particolare durante una scena con Josh Brolin. L’attore di Challengers ha rivelato di aver chiesto di rigirare la sequenza a causa dell’ansia provata nel recitarla insieme al co-protagonista nel film di Rian Johnson.

La star di Challengers non ha nascosto la propria ansia nel dover recitare una sequenza sul set con il co-protagonista nel film di Rian Johnson. Intervistato da Entertainment Weekly, Josh O'Connor si è soffermato sulla propria esperienza sul set del terzo film del franchise Knives Out, dal titolo Wake Up Dead Man, in cui ha interpretato il reverendo Jud Duplenticy. Nonostante il cast corale ricco di grandi star, O'Connor ha confessato di aver provato parecchia ansia nel dover girare una sequenza con il collega Josh Brolin, tra i protagonisti del nuovo lungometraggio diretto da Rian Johnson. L'ansia di Josh O'Connor in una scena con Josh Brolin La sequenza citata dall'attore è quella in cui il reverendo arriva nella sua nuova parrocchia e incontra il potente . Movieplayer.it

