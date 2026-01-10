Per La Stampa è in pole position il gruppo Sae Il Tirreno Nuova Sardegna e altri Fra poche ore Leonardis formalizzerà a Gedi la proposta di acquisto e il suo piano

Secondo fonti vicine alla trattativa, è probabile che La Stampa, appartenente al gruppo Gedi, venga acquisita dal gruppo Sae, che comprende Il Tirreno, Nuova Sardegna e altri. Nei prossimi giorni, Leonardis presenterà ufficialmente a Gedi la proposta di acquisto e il piano di sviluppo. La possibile cessione emerge in un contesto di negoziati tra John Elkann e il miliardario greco Theodore Kyriakou, con l’obiettivo di definire il futuro del gruppo editoriale.

È sempre più probabile che dal tavolo della trattativa fra John Elkann e il miliardario greco Theodore Kyriakou per la cessione del gruppo editoriale Gedi esca La Stampa di Torino. Secondo quanto risulta ad Open fra la fine dell'anno e questi primi giorni del 2026 c'è stata una importante accelerazione nella trattativa con il gruppo Sae (Sapere aude editori) presieduto da Alberto Leonardis, che sembra preferito in questo momento all'altro pretendente di cui si è a lungo parlato: la cordata veneta guidata dal banchiere (Banca Finint) Enrico Marchi. Entrambi i gruppi hanno rilevato da Gedi negli anni passati alcune testate locali un tempo appartenute a Finegil, e quindi sono ben conosciuti dal management di Elkann.

