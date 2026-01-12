Vendita ' La Stampa' | scende in campo anche la Sae di Leonardis
La Stampa, storico quotidiano torinese, si trova in una fase di cambiamento con la possibile vendita alla Sae di Leonardis. Questa operazione potrebbe mantenere l’identità italiana del giornale, che rappresenta un patrimonio culturale e informativo di lunga data. La trattativa in corso rappresenta un momento importante per il futuro del quotidiano, con attenzione alle dinamiche del settore editoriale e alle implicazioni per il panorama mediatico nazionale.
Almeno La Stampa potrebbe e dovrebbe rimanere un “affare italiano”. Sono giornate intense per il futuro, sospeso, del quotidiano fondato a Torino nel lontano 1867, quasi con certezza l'unico tassello del puzzle editoriale di Gedi destinato a non rientrare nel pacchetto di Thod?r?s Kyriakou. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
