Adesso è ufficiale | John Elkann ha venduto La Stampa cosa cambia per il quotidiano di Torino

È stato ufficializzato il passaggio di proprietà de La Stampa, il quotidiano di Torino, che è stato venduto al gruppo Sae di Alberto Leonardi. La trattativa, conclusa dopo settimane di voci e incertezze, ha portato il gruppo Gedi di John Elkann a cedere il giornale, segnando un cambiamento nella gestione del quotidiano.

Adesso è ufficiale: il quotidiano torinese La Stampa è stato venduto al gruppo Sae di Alberto Leonardi. Dopo settimane di annunci, smentite, preoccupazioni e proteste, il gruppo Gedi di John Elkann (ex editore) ha chiuso la trattativa e si è liberato dello storico giornale torinese a cui non era interessato l’armatore greco Theodore Kyriakou, che sta ancora trattando per acquisire La Repubblica e gli altri giornali e radio del gruppo, tranne La sentinella del Canavese. Sae, da alcuni anni, edita già diversi altri giornali, tra cui Il Tirreno, La Nuova Sardegna, Gazzetta di Modena, Gazzetta di Reggio, La Nuova Ferrara e La Provincia Pavese.... 🔗 Leggi su Torinotoday.it

John Elkann ha venduto La Stampa al gruppo Sae di Alberto LeonardisIl Gruppo Gedi e il Gruppo Sae comunicano di aver firmato il contratto preliminare di cessione a quest’ultimo del quotidiano La Stampa.

Leggi anche: John Elkann vende la Stampa e c’è solo più una pagina di pubblicità sul quotidiano, giornalisti “feriti e indignati”

