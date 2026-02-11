Oltre 150 posti di lavoro nel settore aeroportuale sono in palio il 17 febbraio a Malpensa. L’evento, il Job Day dedicato all’aeroporto, mette in contatto aziende e persone in cerca di occupazione. Chi vuole provare a trovare un’occupazione può presentarsi e candidarsi direttamente sul posto.

Sono oltre 150 le opportunità di lavoro disponibili nel settore aeroportuale che saranno presentate il 17 febbraio in occasione del Job Day focus Malpensa, dedicato all’incontro tra aziende e persone in cerca di occupazione. L’iniziativa è rivolta a chi è interessato a lavorare presso lo scalo lombardo ed è organizzata da Afol Metropolitana in collaborazione con i Comuni di Vanzaghello e Turbigo. L’evento si svolgerà dalle 9.30 alle 12.30 presso la Sala consiliare di piazza Pertini 1 a Vanzaghello e durante la mattinata, candidate e candidati potranno presentarsi direttamente ai recruiter delle aziende coinvolte, alle agenzie per il lavoro e agli esperti di selezione di Afol Metropolitana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Job day Malpensa. In palio 150 posti

Afol metropolitana organizza un incontro "job Day Malpensa" per chi cerca lavoro e in questo caso le posizioni aperte sono nello scalo di Malpensa. Vuoi lavorare in aeroporto Non perdere il Job Day Malpensa: martedì 17 febbraio, dalle 9.30 alle 12.30