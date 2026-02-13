Macerata | Patatrac cinque concerti tra jazz noise e performance art esplorano la musica contemporanea

Da ameve.eu 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Macerata si prepara a “Patatrac”: cinque concerti tra jazz, noise e performance art, messi in piedi per spingere oltre i limiti della musica contemporanea.

Macerata si prepara ad “Patatrac”: cinque concerti per esplorare i confini della musica contemporanea. Macerata si appresta ad accogliere una nuova rassegna musicale, “Patatrac”, che dal 13 febbraio e fino ad aprile porterà al Gramaccia, in viale Leopardi, un ciclo di cinque concerti dedicati alla ricerca sonora e alla sperimentazione. L’iniziativa, frutto della collaborazione tra Musicamdo e la libreria La Cicogna triste, mira a offrire al pubblico maceratese un’esperienza d’ascolto innovativa, esplorando le contaminazioni tra jazz, musica contemporanea, noise e performance art. Un omaggio a Zappa e la ricerca timbrica di De Gennaro aprono la rassegna.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Arte contemporanea in dialogo tra Venezia e Bologna: mostre che esplorano nuove forme espressive

Si apre a Venezia la mostra collettiva *More Than This*, che mette in mostra le nuove forme dell’arte contemporanea.

Jazz, rock e musica contemporanea: sul palco del Torrione arrivano i Tellkujira

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Parte la rassegna Patatrac. Cinque concerti da Gramaccia; Oltre i confini del suono, rassegna di musica 'Patatrac' a Macerata; Musica di ricerca e performance artistiche, conto alla rovescia per Patatrac.

macerata patatrac cinque concertiParte la rassegna Patatrac. Cinque concerti da GramacciaQuesta sera da Gramaccia in viale Leopardi prende il via Patatrac, rassegna di musica di ricerca. I primi ospiti ... ilrestodelcarlino.it

macerata patatrac cinque concertiOltre i confini del suono, rassegna di musica 'Patatrac' a Macerata(ANSA) - MACERATA, 11 FEB - Prende il via venerdì 13 febbraio al Circolo Arci Gramaccia di Macerata 'Patatrac', una nuova rassegna dedicata alla musica di ricerca, all'improvvisazione e alle forme son ... msn.com