Macerata | Patatrac cinque concerti tra jazz noise e performance art esplorano la musica contemporanea

Macerata si prepara a “Patatrac”: cinque concerti tra jazz, noise e performance art, messi in piedi per spingere oltre i limiti della musica contemporanea.

Macerata si prepara ad “Patatrac”: cinque concerti per esplorare i confini della musica contemporanea. Macerata si appresta ad accogliere una nuova rassegna musicale, “Patatrac”, che dal 13 febbraio e fino ad aprile porterà al Gramaccia, in viale Leopardi, un ciclo di cinque concerti dedicati alla ricerca sonora e alla sperimentazione. L’iniziativa, frutto della collaborazione tra Musicamdo e la libreria La Cicogna triste, mira a offrire al pubblico maceratese un’esperienza d’ascolto innovativa, esplorando le contaminazioni tra jazz, musica contemporanea, noise e performance art. Un omaggio a Zappa e la ricerca timbrica di De Gennaro aprono la rassegna.🔗 Leggi su Ameve.eu

Si apre a Venezia la mostra collettiva *More Than This*, che mette in mostra le nuove forme dell’arte contemporanea.

