Il Jazz Accordion Festival a Castelfidardo | energia condivisione e contaminazione
Il Jazz Accordion Festival si svolge a Castelfidardo e porta sul palco musicisti dedicati al genere. L'evento si caratterizza per un’ampia varietà di stili, un’atmosfera di condivisione tra artisti e pubblico e una forte attenzione ai giovani talenti. La manifestazione si svolge nel centro cittadino, attirando appassionati e professionisti di tutta la regione.
CASTELFIDARDO - Scelte stilistiche chiare, un clima di condivisione e contaminazione, una marcata apertura ai giovani. La nona edizione del Jazz Accordion Festival mantiene l'impronta di qualità che lo caratterizza scodellando un programma di respiro internazionale. La rassegna che declina i. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Jazz Accordion Festival, tre gioni di concerti: oggi c’è Jovan PavlovicIl Jazz Accordion Festival di Castelfidardo torna con un'ottava edizione internazionale e di alta qualità, con concerti che spaziano dall'improvvisazione balcanica alla raffinatezza scandinava. Novità ... ilrestodelcarlino.it
Jazz Accordion Festival, all’On Stage club c’è il Roberto Gervasi TrioSeconda giornata per il ‘Jazz Accordion Festival’ all’On Stage Club di Castelfidardo. Oggi (ore 21.30) sul palco salirà il Roberto Gervasi Trio per il concerto ‘My Jazzy Accordion’. Il sound sarà ... ilrestodelcarlino.it