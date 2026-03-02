Il Jazz Accordion Festival a Castelfidardo | energia condivisione e contaminazione

Il Jazz Accordion Festival si svolge a Castelfidardo e porta sul palco musicisti dedicati al genere. L'evento si caratterizza per un’ampia varietà di stili, un’atmosfera di condivisione tra artisti e pubblico e una forte attenzione ai giovani talenti. La manifestazione si svolge nel centro cittadino, attirando appassionati e professionisti di tutta la regione.