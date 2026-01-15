Roger Federer onesto su Sinner | Solo una volta ho pensato | ora so come giocherei contro Jannik

Roger Federer, ex campione svizzero, ha condiviso un commento sincero su Jannik Sinner, affermando di aver pensato per la prima volta a come sarebbe giocare contro di lui. La riflessione risale allo scorso anno, durante Wimbledon, e ha attirato l'attenzione agli Australian Open, offrendo uno sguardo interessante sulle impressioni di Federer nei confronti del giovane talento italiano.

Federer, che parole per Alcaraz: "In lui rivedo me stesso e...". Poi il pensiero su Sinner - A sei anni di distanza dalla semifinale persa contro Novak Djokovic agli Australian Open, il campione svizzero è tornato a Melbourne Park ... corrieredellosport.it

Federer: "Spero che Alcaraz vinca l'Australian Open. Sinner? Ho immaginato come giocherei contro di lui" - A Melbourne Roger rivela: "Mi riconosco di più nel gioco di Carlos, se completasse il Grande Slam in carriera a 22 anni sarebbe incredibile. msn.com

Roger Federer è a Melbourne, e rispondendo alla domanda su come sarebbe stato giocare contro Sinner e sul paragone Federer-Alcaraz. Su come giocare contro Sinner: «A Wimbledon, quando Grigor stava giocando contro Jannik e io ero seduto lì a guar facebook

Roger #Federer su come sarebbe stato giocare contro Jannik #Sinner in conferenza stampa agli #AusOpen "A Wimbledon quando Dimitrov ha giocato contro Jannik e io ero seduto lì, mi è stato facile pensare a come sarebbe potuto essere perché Grigor gioc x.com

