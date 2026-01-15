Roger Federer onesto su Sinner | Solo una volta ho pensato | ora so come giocherei contro Jannik

Da fanpage.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Roger Federer, ex campione svizzero, ha condiviso un commento sincero su Jannik Sinner, affermando di aver pensato per la prima volta a come sarebbe giocare contro di lui. La riflessione risale allo scorso anno, durante Wimbledon, e ha attirato l'attenzione agli Australian Open, offrendo uno sguardo interessante sulle impressioni di Federer nei confronti del giovane talento italiano.

Agli Australian Open fanno rumore le parole dell'ex campione svizzero, che ha rivelato quando ha immaginato uno scenario del genere: è stato l'anno scorso, a Wimbledon. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Donadoni: “Non ho mai pensato che la mia carriera fosse finita, ho sempre pensato di allenare”

Leggi anche: Jannik Sinner sa come finirebbe una rissa con Alcaraz: “Un solo pugno e vado giù…”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

roger federer onesto sinner“Spero ci riesca, sarebbe incredibile”: Federer si sbilancia sul duello Sinner-Alcaraz - Mentre sullo spagnolo: " In generale mi immedesimo di più nella mentalità e nei panni di Alcaraz quando lo vedo giocare. tuttosport.com

roger federer onesto sinnerFederer, che parole per Alcaraz: "In lui rivedo me stesso e...". Poi il pensiero su Sinner - A sei anni di distanza dalla semifinale persa contro Novak Djokovic agli Australian Open, il campione svizzero è tornato a Melbourne Park ... corrieredellosport.it

roger federer onesto sinnerFederer: "Spero che Alcaraz vinca l'Australian Open. Sinner? Ho immaginato come giocherei contro di lui" - A Melbourne Roger rivela: "Mi riconosco di più nel gioco di Carlos, se completasse il Grande Slam in carriera a 22 anni sarebbe incredibile. msn.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.