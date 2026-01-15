Roger Federer onesto su Sinner | Solo una volta ho pensato | ora so come giocherei contro Jannik
Roger Federer, ex campione svizzero, ha condiviso un commento sincero su Jannik Sinner, affermando di aver pensato per la prima volta a come sarebbe giocare contro di lui. La riflessione risale allo scorso anno, durante Wimbledon, e ha attirato l'attenzione agli Australian Open, offrendo uno sguardo interessante sulle impressioni di Federer nei confronti del giovane talento italiano.
Agli Australian Open fanno rumore le parole dell'ex campione svizzero, che ha rivelato quando ha immaginato uno scenario del genere: è stato l'anno scorso, a Wimbledon.
Roger Federer è a Melbourne, e rispondendo alla domanda su come sarebbe stato giocare contro Sinner e sul paragone Federer-Alcaraz. Su come giocare contro Sinner: «A Wimbledon, quando Grigor stava giocando contro Jannik e io ero seduto lì a guar facebook
Roger #Federer su come sarebbe stato giocare contro Jannik #Sinner in conferenza stampa agli #AusOpen "A Wimbledon quando Dimitrov ha giocato contro Jannik e io ero seduto lì, mi è stato facile pensare a come sarebbe potuto essere perché Grigor gioc x.com
