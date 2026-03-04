James Van Der Beek voleva un revival di Dawson's Creek | Doveva essere sulla scia di This is us
James Van Der Beek ha espresso il desiderio di realizzare un revival di Dawson's Creek, un progetto che non è mai stato concretizzato. L’attore aveva in mente una serie ispirata a This is us, ma il progetto non è mai passato alla fase di produzione. La proposta avrebbe coinvolto il ritorno dei personaggi e temi della serie originale in una nuova forma narrativa.
L’addio di Katie Holmes, Joey in Dawson’s Creek, a James Van Der Beek: “Respirare la tua stessa aria è stato sacro”Il cast di Dawson's Creek si stringe attorno alla famiglia di James Van Der Beek, scomparso a 48 anni.
James Van Der Beek circondato da amici e colleghi prima di morire, il cast di Dawson’s Creek: “Un guerriero”Sono tanti gli omaggi social pubblicati in queste ore per James Van Der Beek, l'attore di Dawson's Creek morto a 48 anni per un tumore.
