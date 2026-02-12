L'addio di Katie Holmes Joey in Dawson's Creek a James Van Der Beek | Respirare la tua stessa aria è stato sacro

Gli attori della serie si sono riuniti per ricordare James Van Der Beek, morto a 48 anni. Katie Holmes, che interpretava Joey, ha condiviso poche parole toccanti, parlando di quanto sia stato “sacro” respirare la stessa aria del collega. Il cast si è stretto attorno alla famiglia di Van Der Beek, lasciando trasparire tutto il dolore per questa perdita improvvisa.

Il cast di Dawson's Creek si stringe attorno alla famiglia di James Van Der Beek, scomparso a 48 anni. Dopo Busy Philipps, arriva lo straziante addio di Katie Holmes: "Condividere il set con te è stato sacro, la nostra è stata una giovinezza unica. Sei stato un eroe".

