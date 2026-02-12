James Van Der Beek circondato da amici e colleghi prima di morire il cast di Dawson's Creek | Un guerriero

Il cast di Dawson's Creek si stringe intorno a James Van Der Beek, morto a 48 anni per un tumore. Prima di perdere la vita, l’attore era stato circondato da amici e colleghi, che lo hanno ricordato con messaggi e foto sui social. Tanti hanno scelto di rendergli omaggio, sottolineando il suo spirito guerriero e la sua presenza sul set.

Sono tanti gli omaggi social pubblicati in queste ore per James Van Der Beek, l'attore di Dawson's Creek morto a 48 anni per un tumore. Dal cast della serie cult degli anni '90 che lo ha reso famoso ai colleghi e amici più cari che gli sono stati accanto nei suoi ultimi giorni: tutti i post di addio.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su James Van Der Beek L’addio di Katie Holmes, Joey in Dawson’s Creek, a James Van Der Beek: “Respirare la tua stessa aria è stato sacro” Gli attori della serie si sono riuniti per ricordare James Van Der Beek, morto a 48 anni. È morto James Van Der Beek, il "Dawson" di Dawson’s creek La notizia della morte di James Van Der Beek, il protagonista di Dawson’s Creek, ha sconvolto fan e colleghi in tutto il mondo. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su James Van Der Beek Argomenti discussi: È morto James Van Der Beek, la star di Dawson's Creek; Addio a James Van Der Beek: film, serie e vita privata della star di Dawson's Creek. FOTO; James Van Der Beek è morto; James Van Der Beek, morto a 48 anni l’attore di Dawson’s Creek. Addio Dawson: quando James Van Der Beek venne a GenovaL’attore scomparso ieri dopo una lunga battaglia contro il cancro era stato nel capoluogo ligure un anno fa ospite della seconda edizione della fiera Megacon ... ilsecoloxix.it Addio James Van Der Beek: l’annuncio della moglie, i 6 figli, il lutto delle altre star di Dawson’s Creek«Il nostro amato James ha affrontato gli ultimi giorni con coraggio, fede e grazia»: l'annuncio della moglie dell'attore, morto di cancro a 48 anni. I 6 figli, il cordoglio delle star ... amica.it Lacrime per l’addio a James Van der Beek, attore di Dawson’s creek: aveva continuato a lavorare, poi le iniziative solidali --> https://www.teleone.it/2026/02/12/lacrime-per-laddio-a-james-van-der-beek-attore-di-dawsons-creek-aveva-continuato-a-lavorar - facebook.com facebook James Van der Beek, morto a 48 anni, è diventato celebre a fine anni Novanta nel ruolo del biondo, riflessivo e affascinante Dawson Leery accanto a colleghe come Michelle Williams e Katie Holmes nella serie che ha incantato una generazione. Holmes dice x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.