James Talarico ha vinto le primarie dem per il Senato in Texas

Il 36enne James Talarico ha vinto le primarie democratiche per il Senato in Texas. La sua vittoria è stata annunciata dopo le votazioni ufficiali e confermata dai risultati preliminari. Talarico si prepara ora a rappresentare il partito nelle prossime elezioni, con l’obiettivo di ottenere il seggio al Senato statale. La competizione si è conclusa con questa affermazione chiara e definitiva.

Con lui il Partito democratico spera di vincere alle elezioni di mid-term del prossimo novembre. «Stasera la gente di questo Stato ha dato al nostro Paese un pochino di speranza. La nostra campagna ha scioccato la nazione». Con lui i dem sperano di vincere alle elezioni di mid-term del prossimo novembre, quando Talarico dovrà sfidare il vincitore delle primarie repubblicane che vedono contrapposti il senatore John Cornyn e il procuratore generale Ken Paxton. Un'eventuale vittoria del democratico potrebbe aiutare il partito a riprendersi il Senato (l'ultima volta che i dem hanno vinto in Texas è stato nel 1988).