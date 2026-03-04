Jack Fletcher riceve una dura squalifica per insulti omofobi | dovrà seguire anche un corso educativo
Jack Fletcher, figlio di Darren, ex calciatore del Manchester United, è stato squalificato con una pena severa dopo aver rivolto insulti omofobi durante una partita ufficiale. Oltre alla sospensione, Fletcher dovrà frequentare un corso educativo. La decisione è stata presa dalle autorità sportive in seguito all’episodio che ha coinvolto il calciatore.
Napoli Women: nostre calciatrici dell’Under 17 vittime di insulti omofobi e sessisti da una squadra maschile Under 14Il comunicato: “se i ragazzi parlano così, significa che noi adulti non stiamo facendo abbastanza”.
Rapinato mentre percorre i Viali in bici, pestato e apostrofato con insulti omofobiNella serata di martedì scorso, 13 gennaio, si è consumata una violenta rapina lungo i Viali di Modena.