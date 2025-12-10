Napoli Women | nostre calciatrici dell’Under 17 vittime di insulti omofobi e sessisti da una squadra maschile Under 14

Nelle ultime settimane, le calciatrici dell’Under 17 del Napoli Women sono state vittime di insulti omofobi e sessisti durante una partita contro una squadra maschile Under 14. La società ha prontamente diffuso un comunicato condannando gli episodi e riaffermando il proprio impegno per il rispetto e l’inclusione nel calcio giovanile.

Il Napoli Women, società di calcio femminile indipendente dall'Ssc Napoli, ha diramato un comunicato in seguito agli insulti omofobi rivolti alle calciatrici dell'Under 17 in una partita contro una squadra maschile Under 14. Il comunicato del Napoli Women dopo le offese alle calciatrici dell'U17. Nel comunicato si legge: "Durante una partita della nostra U17 contro una compagine maschile U14, abbiamo assistito a qualcosa che nessuna società sportiva dovrebbe mai vedere né tollerare. Le nostre ragazze – minorenni, atlete, figlie, studentesse – sono state oggetto di insulti sessisti e omofobi che nulla hanno a che fare con lo sport.

