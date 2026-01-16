Rapinato mentre percorre i Viali in bici pestato e apostrofato con insulti omofobi

Martedì 13 gennaio, lungo i Viali di Modena, si è verificata una rapina durante la quale una persona è stata vittima di aggressione fisica e insulti omofobi. L’episodio ha coinvolto un ciclista, che è stato derubato e malmenato da alcuni uomini. La polizia sta indagando sull’accaduto per identificare i responsabili e garantire la sicurezza nella zona.

Nella serata di martedì scorso, 13 gennaio, si è consumata una violenta rapina lungo i Viali di Modena. La dinamica purtroppo richiama episodi analoghi già avvenuti in quell'area della città negli anni passati: un uomo di 40 anni è stato aggredito mentre percorreva la pista ciclabile e gettato a.

