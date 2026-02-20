Izza Papa! Brindisi | Marco Greco racconta storie e meraviglie del centro storico

Marco Greco ha condiviso le sue esperienze nel centro storico di Brindisi, descrivendo tre elementi che lo hanno sempre affascinato. Ricorda il calore del sole al tramonto su piazza Santa Teresa, la vista di un grande sole infuocato tra gli alberi di via Amerigo Vespucci e il vento freddo che spazzava la città. La sua narrazione rivela come questi dettagli abbiano lasciato un segno indelebile nel cuore del quartiere. La gente ascolta con attenzione e si riconosce nelle sue parole.

Il libro (Edizioni brundisium.net) è un viaggio emotivo e narrativo dentro uno degli angoli più suggestivi della città Nel cuore antico di Brindisi esistono vicoli che continuano a parlare e storie che, a distanza di anni, camminano ancora accanto a noi. Esce per Edizioni brundisium.net “Izza Papa! Brindisi: Storie e meraviglie del centro storico” di Marco Greco, speaker radiofonico di Ciccio Riccio, collaboratore della testata giornalistica editrice del volume e socio dell’Associazione Dante Alighieri – sezione di Brindisi. Il libro è un viaggio emotivo e narrativo dentro uno degli angoli più suggestivi della città, osservato con gli occhi dell’adolescenza e restituito con la penna della memoria.🔗 Leggi su Brindisireport.it

