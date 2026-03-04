Iyamu e Mangone in maglia azzurra

Iyamu e Mangone sono stati convocati nella nazionale italiana femminile per le partite contro la Bosnia, che si giocheranno nelle prossime settimane. Entrambe le calciatrici sono state chiamate per le gare di qualificazione agli Europei. La selezione italiana ha annunciato la rosa ufficiale, includendo le due atlete tra le convocate.

Due volti noti nelle convocazioni della nazionale italiana femminile in vista del duplice confronto con la Bosnia, valida per le qualificazioni ai campionati europei. Nelle fila azzurre ci saranno Charity Iyamu, terzino sinistro classe 2005 della Casalgrande Padana, che ha sfiorato l'impresa nei quarti di finale di Coppa Italia contro la pluridecorata Salerno, che ha poi sollevato il trofeo; proprio nelle fila campane gioca anche Asia Mangone, prodotto del vivaio ceramico e coetanea di Iyamu, anche lei convocata tra le 18 dal dt Alfredo Rodriguez Alvarez: l'Italia sarà di scena domani alle 20 a Cazin, per poi ospitare le rivali l'8 marzo alle 18 a Pescara.