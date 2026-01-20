Copenaghen–Napoli la fiaba continua | sirene destini e maglia azzurra
Copenaghen e Napoli, due città con storie e identità diverse, condividono un simbolo che le collega: la Sirenetta. La leggenda di Andersen e il mito partenopeo si intrecciano, creando un ponte tra culture e tradizioni. Questo legame affascinante arricchisce entrambe le realtà, mantenendo vivo il senso di appartenenza e di riconoscimento tra luoghi lontani, ma uniti da un simbolo che attraversa i confini del mare.
Copenaghen e Napoli, due città lontane eppure unite dalla stessa icona. Partenope per noi, la Sirenetta di Andersen per i danesi. Mito la nostra, invenzione letteraria la loro. Due simboli diversi, ma entrambi capaci di raccontare l’anima profonda di una città che vive in equilibrio tra mare, storia e immaginazione. La Sirenetta nasce dalla penna di Hans Christian Andersen, grande autore di fiabe dell’Ottocento. Un genere, quello fiabesco, che però affonda le sue radici trecento anni prima grazie a un napoletano nato a Giugliano: Giambattista Basile. È da qui che prende forma un filo invisibile che lega Nord e Sud d’Europa, attraverso racconti, simboli e destini che continuano a incrociarsi. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
