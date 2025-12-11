Lavoro Istat | In terzo trimestre cala disoccupazione al 6,1% ma tasso inattività sale al 33,3%

Nel terzo trimestre, l'Istat riferisce una diminuzione della disoccupazione al 6,1%, mentre il tasso di inattività aumenta al 33,3%. Questi dati evidenziano un quadro complesso del mercato del lavoro, con segnali di miglioramento in alcuni aspetti e preoccupazioni in altri.

(Adnkronos) – Scende il tasso di disoccupazione al 6,1% (-0,2 punti) nel terzo trimestre ma sale quello di inattività al 33,3% (+0,3 punti). Lo segnala l’Istat. Il tasso di posti vacanti, pari all’1,8%, aumenta di 0,1 punti percentuali rispetto al trimestre precedente e diminuisce di 0,2 punti percentuali rispetto allo stesso trimestre del 2024.  Nel . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

